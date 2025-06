Perché diventare docenti? Percorso lungo stipendi bassi e precarietà infinita La scuola deve tornare a dare forma al futuro basta galleggiare VIDEO INTERVISTA a Ivana Barbacci Cisl Scuola

Perché diventare docenti? La risposta è più complessa di quanto si pensi: tra stipendi bassi e precarietà infinita, la scuola italiana sembra essere in bilico su una tavola di legno, “galleggiando” senza approdo. Ivana Barbacci, segretaria CISL Scuola, invita a ripensare il ruolo dell’istruzione, affinché possa davvero plasmare il futuro. È giunto il momento di smettere di galleggiare e ridare alla scuola il suo valore e la sua funzione.

"Galleggiamento". È questa la parola che meglio descrive lo stato della scuola italiana secondo Ivana Barbacci, segretaria generale della CISL Scuola, intervenuta ai microfoni di Orizzonte Scuola durante l'VIII Congresso nazionale che si svolge a Trieste dal 10 al 12 giugno. Un termine mutuato dal rapporto Censis che fotografa una società italiana "sonnambula", sospesa tra il "stare a galla e lo sprofondare". L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

