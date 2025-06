Perché ci sono così poche stiliste donne?

imbattuta, rivelando quanto ancora oggi sia difficile trovare e riconoscere il talento femminile ai livelli più alti della moda. Perché, nonostante le eccellenze, la presenza delle stiliste donne resta sottorappresentata? È giunto il momento di riflettere sulle ragioni di questa disparità e di promuovere un cambiamento reale e duraturo nel settore.

Facciamo un gioco: dovendo nominare tre stilisti al volo, senza pensarci, chi vi viene in mente? E se doveste nominare tre stiliste? Ci sono buone probabilità che questa seconda domanda abbia richiesto più tempo per rispondere, e non è un caso. Il settore della moda soffre di una sistematica mancanza di donne nei ruoli apicali, specialmente tra i direttori creativi. Le dimissioni di Maria Grazia Chiuri e Donatella Versace. La discussione si è riaperta dopo due “dimissioni” eccellenti nel turbolento valzer delle nuove nomine: Donatella Versace, che ha guidato il marchio della Medusa dopo la morte del fratello, sarà sostituita da Dario Vitale. 🔗 Leggi su Amica.it