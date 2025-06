Per tutti era il Gigante Buono o semplicemente Big | l' addio a Simone Sannelli pianto dai gruppi di motociclisti

Per molti, Simone Sannelli era il gigante buono, un punto di riferimento nel cuore del Canavese. La sua scomparsa, avvenuta in un tragico incidente sul raccordo autostradale Ivrea-Santhià, ha suscitato un dolore profondo tra amici e motociclisti. Conosciuto come "Big", Simone rappresentava più di un meccanico: era un amico leale e un’anima generosa. La sua perdita lascia un vuoto incolmabile, ricordandoci quanto prezioso sia ogni istante con le persone che amiamo.

Simone Sannelli, il 41enne morto sabato 7 giugno 2025 nel terribile incidente avvenuto sul raccordo autostradale Ivrea-Santhià, era conosciuto in quasi tutto il Canavese sia per la sua attività di meccanico che aveva a Pavone Canavese, dove abitava con la fidanzata Marzia e con la sua cagnolina. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Per tutti era il Gigante Buono o semplicemente Big: l'addio a Simone Sannelli, pianto dai gruppi di motociclisti

In questa notizia si parla di: Sannelli Simone Tutti Gigante

Simone Sannelli, il gigante buono del Canavese, morto in un incidente sulla Ivrea-Santhià; TRAGEDIA SULLA IVREA-SANTHIA' - «Addio gigante buono»: il Canavese piange Simone Sannelli - FOTO; Per tutti era il Gigante Buono o semplicemente Big: l'addio a Simone Sannelli, pianto dai gruppi di motociclisti.

Simone Sannelli, il gigante buono del Canavese, morto in un incidente sulla Ivrea-Santhià - Era di Pavone Canavese, dove tutti lo conoscevano come il meccanico delle moto, il ragazzo che trasformava i motori in anime ruggenti.

Lutto per la morte di simone sannelli il meccanico di pavone canavese e vicepresidente degli hurricanes mc lecco - Simone Sannelli, meccanico e vicepresidente degli Hurricanes MC Lecco, muore a 41 anni in un incidente tra Ivrea e Santhià; la comunità di Pavone Canavese piange la sua scomparsa.