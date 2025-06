Per salvare il diritto al referendum la questione è semplice | va abolito il quorum

Per salvare il diritto al referendum e rafforzare la partecipazione democratica, è fondamentale abolire il quorum sulla questione 232. L’ennesimo fallimento è un chiaro segnale che il sistema ha bisogno di una svolta: l’unico modo per coinvolgere davvero i cittadini è garantire che le votazioni abbiano senso e rappresentanza. La soluzione è semplice: va abolito il quorum e rilanciata la democrazia diretta in Italia, perché il cambiamento parte da noi. E ora, tocca a tutti agire.

L’ennesimo fallimento referendario per mancanza di quorum impone una riforma per salvare il diritto al referendum. Indipendentemente da ciò che ciascuno pensasse sui singoli quesiti, l’annullamento di un processo che ha coinvolto milioni di persone è un ulteriore colpo inferto al poco che resta della partecipazione democratica in Italia. Inutile comunque piangersi addosso, meglio darsi da fare. La questione è semplice: va abolito il quorum. E chi vuole farlo, può firmare la legge di iniziativa popolare lanciata da Mario Staderini. Si firma QUI. È una riforma urgente se vogliamo salvare uno strumento fondamentale della nostra democrazia: quella “seconda scheda” che la Costituzione ci ha dato come arma da usare quando i rappresentanti eletti con la “prima scheda” non ci pare stiano facendo bene il loro lavoro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Per salvare il diritto al referendum la questione è semplice: va abolito il quorum

In questa notizia si parla di: Salvare Diritto Referendum Quorum

settimane a portare avanti la balla del "votate no, ma votate" e del voto che è un diritto, poi eccoli a usare quel 30% come arma per mandare a casa il governo. utilizzare il referendum per colpire il premier. continuate pure così, che quella governa per altri 50 a Partecipa alla discussione

Le notizie più recenti da fonti esterne

Referendum 2025, affluenza definitiva al 30,6%. Quorum non raggiunto; Risultati referendum 2025: l'affluenza intorno al 30%, lontana dal quorum; Referendum dell'8 e 9 giugno, lo spoglio in diretta | Seggi chiusi, senza quorum: affluenza al 30,6%. Conte: «Rispetto per chi è andato alle urne». Schlein: «14 milioni di voti, più di quanti ne ha presi Meloni».

Referendum, come salvare uno strumento prezioso: aumentare le firme e ridurre il quorum - L’ipotesi di fissare la soglia per la validità della consultazione alla metà più uno dei votanti ...

Referendum: una proposta di legge per abolire il quorum, parte la raccolta firme - Una proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare per abolire il quorum dai referendum abrogativi previsti dall'articolo 75 della Costituzione: pubblicata oggi sulla piattaforma di raccolta ...

Più firme, giù il quorum. Vincitori e vinti ora vogliono riformare il referendum - Dopo la debacle (ha votato il 30% degli aventi diritto) parte il dibattito.