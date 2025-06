Per rubargli un cappellino due ragazzi lo prendono a pugni

Un episodio di violenza che scuote la comunità locale, dimostrando come una semplice provocazione possa degenerare in un gesto brutale e senza senso. Due giovani, in un attimo di follia, hanno trasformato una normale giornata in un incubo per un ragazzo, lasciando dietro di sé un segnale inquietante sulla necessità di prevenire e contrastare la violenza giovanile. È ora di riflettere e agire.

È iniziato con una provocazione sul treno in arrivo da Brescia, ma è finito con una violenta aggressione nei pressi della stazione ferroviaria di Desenzano. È qui che, giovedì scorso, un giovane è stato accerchiato da due ragazzi che lo hanno preso a pugni per poi strappargli via un cappello. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Per rubargli un cappellino due ragazzi lo prendono a pugni

