Per noi il colpevole è Alberto Stasi Su nostra figlia Chiara Poggi dette cose assurde e diffamatorie

Per i genitori di Chiara Poggi, ogni parola e ogni gesto assumono un peso enorme, soprattutto in un momento di delicate indagini. La loro ferma convinzione che Alberto Stasi sia colpevole si scontra con le tempistiche di una nuova svolta giudiziaria. Mentre attendono con pazienza e apertura, il loro desiderio più grande è fare luce sulla verità , per onorare la memoria di Chiara e garantire giustizia.

“Io e mio marito osserviamo gli sviluppi, siamo qui, consapevoli che un colpevole per l’omicidio di nostra figlia c’è giĂ ed è Alberto Stasi. La procura ha deciso di fare nuove indagini? Per quanto ci riguarda non ci opponiamo a niente e il nostro atteggiamento è e continua a essere di massima disponibilitĂ e collaborazione ”. All’indomani del sopralluogo sulla villetta di via Pascoli, dove i Poggi vivono tuttora, la mamma di Chiara, Rita, in un’intervista a Repubblica, conferma la massima disponibilitĂ della famiglia alle nuove indagini incluso il sopralluogo nella villetta dove tuttora vivono e dove si è consumato l’omicidio 18 anni fa, anche se loro legali Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna hanno espresso amarezza perchĂ© il decreto di ispezione era “stato reso immediatamente disponibile alla stampa e non a loro, persone offese dal reato”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Per noi il colpevole è Alberto Stasi. Su nostra figlia Chiara Poggi dette cose assurde e diffamatorie”

