Per la Nazionale spunta Rino Gattuso l' ex allenatore del Napoli a un passo dall' Italia

Le voci si fanno sempre più insistenti: Rino Gattuso, il celebre eroe del Mondiale 2006, potrebbe tornare in azione come ct dell’Italia. L’ex allenatore del Napoli, noto per il suo temperamento e la passione, sembra essere a un passo dalla guida della nostra nazionale. Un possibile ritorno che riaccende l’entusiasmo dei tifosi e apre nuovi scenari per il futuro calcistico azzurro.

Un eroe del Mondiale 2006 sulla panchina della Nazionale. Crescono le chance di Rino Gattuso detto Ringhio, il 47enne tecnico calabrese che nell'ultima stagione ha guidato l'Hajduk Spalato.. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Per la Nazionale spunta Rino Gattuso, l'ex allenatore del Napoli a un passo dall'Italia

