Per il Mondiale per Club gli attaccanti dell’Inter di Chivu sono sei – CdS

Il Mondiale per Club si avvicina e l’Inter di Chivu si prepara a dare il massimo con una batteria offensiva di sei attaccanti. Con la partenza verso gli Stati Uniti tra sorprese e strategie, i tifosi sognano in grande: la sfida contro il Monterrey del 18 giugno sarà solo l’inizio di un cammino che potrebbe scrivere nuove pagine di gloria nerazzurra. Riusciranno gli uomini di Chivu a conquistare il mondo?

Si avvicina il Mondiale per Club con l’Inter che partirà domani in direzione Stati Uniti. Il 18 giugno ci sarà la prima uscita contro il Monterrey. Il Corriere dello Sport si concentra sulla batteria attaccanti dell’Inter: saranno sei. BATTERIA – Tolti Marko Arnautovic e Joaquin Correa, l’Inter per il Mondiale per Club potrà contare su sei giocatori. I tre dello scorso anno, ossia Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Mehdi Taremi, più tre giovani che verranno testati a dovere negli States. Arnautovic, d’altronde, ha salutato l’Inter annunciandolo in nazionale, mentre il Tucu giocherà sì il Mondiale per Club ma non con la maglia nerazzurra, bensì con quella del Botafogo. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Per il Mondiale per Club gli attaccanti dell’Inter di Chivu sono sei – CdS

In questa notizia si parla di: Inter Mondiale Club Attaccanti

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Segui queste discussioni su X

#ForzaInter Buona domenica! Ecco il video di Marco Barzaghi con le novità di #calciomercato: https://youtu.be/fN32pCLgOqI Tre nuovi attaccanti per il Mondiale per Club Su Amazon c'è l'#eBook 'Avventura Inter': https://amazon.it/Avventura-Inter-Peter-Parisius Partecipa alla discussione

Non ho capito, andiamo al Mondiale con due attaccanti veri? Partecipa alla discussione

Approfondimenti da altre fonti

Inter, fatta per Correa al Botafogo: andrà al Mondiale per Club; Botafogo, fatta per Correa. L’attaccante giocherà il Mondiale per Club; 3 NUOVI attaccanti convocati al Mondiale dopo la ThuLa.

Inter, Joaquin Correa giocherà il Mondiale per Club con il Botafogo: i dettagli dell'accordo - L`attaccante dell`Inter, in scadenza il 30 giugno 2025, diventerà un calciatore della società brasiliana, impegnata.

Inter al Mondiale con SEI attaccanti: tutti i nomi - Dopo una settimana di riposo, quest’oggi l’ Inter si ritroverà ad Appiano Gentile per riprendere gli allenamenti sotto la nuova guida di Cristian Chivu.

GdS - Bonny all'Inter: ci siamo! Il francese sarà nerazzurro, però non riuscirà a partecipare al Mondiale - Cristian Chivu non potrà avere un nuovo attaccante per il Mondiale e dovrà arrangiarsi con quelli che ha.