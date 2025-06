Per il 5% della Difesa ci servono 100 miliardi

Per rafforzare la sicurezza collettiva, il 5 della difesa richiede 100 miliardi di euro. Al summit Nato dell’Aja, i membri si preparano a rivedere gli obiettivi di spesa stabiliti nel 2014, con una possibile accelerazione verso il raggiungimento del 5% del PIL. La proposta del segretario generale Mark Rutte di incrementare il target rappresenta una svolta strategica, aprendo un nuovo capitolo per l’Alleanza e la sua capacità di risposta alle minacce globali.

Il 23 e 24 giugno al summit Nato che si svolgerà all'Aja, in Olanda, verrà rivisto il target di spesa fissato nel 2014 al summit Nato in Galles. E' quasi scontato che verrà accettata la proposta del segretario generale dell'Alleanza, Mark Rutte, di portare l'obiettivo delle spese militari propriamente dette dal 2% al 5% del Pil (3,5 in spese per la difesa e 1,5% in spese per la sicurezza) con un termine di sette o dieci anni. La proposta del governo italiano è di fissare il termine al 2035. Salvo smentite dell'ultim'ora da parte dei revisori dei conti della Nato, l'Italia si presenterà all'appuntamento di fine giugno con l'obiettivo del 2% già conseguito, grazie a un salto di 9,7 miliardi rispetto all'1,54% del 2024.

