per i 40 anni de la casa sulla roccia momenti di confronti

Tempo di lettura: 2 minuti Quaranta anni di Casa Sulla Roccia. Sacrifici, passione, dedizione, le nostre parole d’ordine. Un impegno costante che vogliamo celebrare con varie iniziative. La prima è stata la presentazione dell’ultimo libro di Piero Marrazzo, un momento importante che è stato un’interessante occasione di riflessione Lungo questo solco proseguiremo mercoledì 18 giugno. Grazie alla sinergia con l’associazione dei Costruttori irpini, che conferma la nostra volontà di interagire con gli enti e le associazioni del territorio ecco un convegno che si propone come un momento di riflessione e confronto sulle pratiche di prevenzione, cura e promozione del benessere psico-fisico L’evento, accreditato ECM per le professioni sanitarie, prenderà spunto dal Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025 per approfondire approcci integrati e multidisciplinari di promozione della salute, evidenziando il ruolo svolto dalla Casa sulla Roccia come attore di interventi di prevenzione sul territorio Interverranno esperti del settore sanitario e sociale insieme a rappresentanti delle isituzioni per discutere insieme sui nuovi possibili paradigmi di prevenzione territoriale in considerazione di un fenomeno, quello delle dipendenze patologiche o del disagio giovanile in generale, in rapida evoluzione (si pensi, per esempio, alla cosiddetta “doppia diagnosi”) e alla luce del valore dell’esperienza comunitaria come presidio territoriale di benessere e di salute mentale e laboratorio di buone pratiche. 🔗 Leggi su Anteprima24.it