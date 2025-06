Pensione minima spetta in caso di separazione dei beni?

Hai domande sulla pensione minima in caso di separazione dei beni? Scopri che questa scelta patrimoniale non influisce sull’accesso all’integrazione al trattamento minimo, garantendo ancora il sostegno economico necessario. La distinzione tra separazione dei beni e assistenza economica è fondamentale per comprendere i tuoi diritti. Continua a leggere per saperne di più su come la legge tutela i pensionati in questa situazione.

La separazione dei beni non fa venire meno l'assistenza materiale ed economica che il matrimonio presuppone, ecco perchè non ha effetto sull'integrazione al trattamento minimo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

