Pellezzano entra in Salerno Destination DMO | un passo strategico per rafforzare il turismo territoriale

Il Comune di Pellezzano fa un passo decisivo verso un turismo più forte e coordinato, aderendo a Salerno Destination DMO. Questa scelta strategica apre nuove opportunità di crescita e valorizzazione del territorio, favorendo sinergie tra le comunità locali e migliorando l’esperienza dei visitatori. Un’alleanza che rafforza la visione di un’offerta turistica integrata e sostenibile per l’intera area. È il momento di svelare tutte le potenzialità del nostro territorio.

Salerno, 10 giugno 2025 – Il Comune di Pellezzano ha ufficialmente deliberato in Giunta l’adesione a Salerno Destination DMO, l’organismo di gestione della destinazione turistica promosso da Fenailp Turismo e già operativo nel coordinamento delle politiche turistiche di Salerno e del suo hinterland. L’ingresso di Pellezzano rappresenta un passo importante nel processo di costruzione di un’offerta turistica integrata e coesa per l’intero territorio salernitano. Una scelta strategica che punta a valorizzare l’identità culturale, ambientale e paesaggistica del Comune, inserendolo in un percorso strutturato di promozione, innovazione e sviluppo sostenibile del turismo. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Pellezzano entra in Salerno Destination DMO: un passo strategico per rafforzare il turismo territoriale

