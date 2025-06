Pellegatti | Maignan preso in giro Mi auguro che Tare e Allegri …

Carlo Pellegatti ha parlato della questione Mike Maignan e di come sia stato mal gestito il contratto del portiere al Milan.

Milan, Pellegatti sul caso Maignan: “Figlio di una gestione insufficiente” - Il caso Maignan scuote il mondo rossonero, e Carlo Pellegatti non risparmia critiche: secondo il tifoso e commentatore, la questione riflette una gestione insoddisfacente.

Sorrentino pazzo di Caprile: "Milan, prendi lui se va via Maignan". Il Napoli ha commesso un errore? - Stefano Sorrentino, ex portiere, attraverso il canale YouTube di Carlo Pellegatti, giornalista, ha commentato il difficile momento del numero uno del Milan Mike Maignan, autore di errori pesanti ...

Pellegatti: “Maignan sottopagato se si vanno a vedere gli stipendi” - Vai nel canale WhatsApp del Milanista > In esclusiva sul proprio profilo Instagram ha parlato Carlo Pellegatti che ha ...

Pellegatti ironizza sui top del Milan: "Vendiamoli tutti, anche se in giro non se ne trovano così" - vendiamo Maignan, vendiamoli tutti, facciamo così per portare a casa soldi dato che non andiamo in Champions.