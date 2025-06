Pedro Almodóvar torna in Spagna per il suo nuovo film | Bitter Christmas

Pedro Almodóvar torna nella sua terra natale con il suo attesissimo nuovo film, "Bitter Christmas". Supportato dal colosso dello streaming Movistar Plus+, il regista madrileno promette di sorprendere ancora una volta il pubblico. L’attesa è ufficialmente iniziata: "Bitter Christmas" debutterà nelle sale spagnole nel 2026, per poi approdare in streaming in un’esclusiva che farà parlare di sé. Rimanete sintonizzati per scoprire tutti i dettagli di questa imperdibile produzione.

Per il suo nuovo film, il regista farà ritorno alla sua terra natia e potrà contare sul gigante produttivo Moviestar Plus+ Il gigante spagnolo dello streaming e della produzione Movistar Plus+ ha annunciato il prossimo film di Pedro Almodóvar. Bitter Christmas (nell'originale Amarga Navidad) debutterà nelle sale spagnole nel 2026, distribuito dalla divisione spagnola della Warner Bros. Pictures, prima di essere diffuso in streaming in esclusiva sulla piattaforma di Movistar Plus+. Il nuovo progetto dell'acclamato regista spagnolo, attualmente in fase di riprese tra Madrid e Lanzarote, è una produzione di El Deseo di Pedro e suo fratello Agustín Almodóvar con la collaborazione di Movistar Plus+. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Pedro Almodóvar torna in Spagna per il suo nuovo film: Bitter Christmas

