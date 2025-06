Pedemontana di Cagli e Apecchiese | Una rivoluzione infrastrutturale

La Pedemontana di Cagli e Apecchiese sta per trasformare il volto del territorio, portando sviluppo, connettività e opportunità senza precedenti. Con le recenti Conferenze dei Servizi, l’assessore regionale Baldelli ha annunciato l’avvio di interventi strategici che segneranno una svolta epocale. Questa rivoluzione infrastrutturale aprirà nuove strade alla crescita economica e sociale, rafforzando il ruolo di Cagli come fulcro di progresso e innovazione.

Con le Conferenze dei Servizi – spiega l’assessore regionale alle Infrastrutture Francesco Baldelli in occasione delle due conferenze di servizi che si sono tenute ieri negli uffici della Regione e a cui hanno partecipato il Comune di Cagli e la Provincia di Pesaro e Urbino – abbiamo dato avvio a due interventi strategici per Cagli e per tutto il suo comprensorio. Stiamo realizzando una rivoluzione infrastrutturale che favorisce la crescita economica e crea nuove occasioni di sviluppo". Quella di ieri è stata "una giornata importante per due opere attese da decenni: il tratto della Pedemontana delle Marche che arriva a Cagli e il miglioramento del tracciato della SR257 Apecchiese ad Abbadia di Naro ". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it