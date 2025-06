Pedagogisti e psicologi ai maturandi | Preparatevi come se andaste alle Olimpiadi E non fatevi influenzare dai compagni

Prepararsi alla Maturità è come prepararsi alle Olimpiadi: richiede impegno, concentrazione e una strategia vincente. Psicologi, pedagogisti e psicoterapeuti condividono consigli preziosi per affrontare questa sfida senza ansie ingiustificate, mantenendo equilibrio e lucidità. Ricordate: l'esame è solo un passo in più nel vostro percorso di crescita. Pronti a conquistare il traguardo?

Dormire bene. Conservare la testa come se ci si preparasse ad una gara sportiva. Studiare con gli altri. Non crearsi aspettative ed essere consapevoli che la Maturità altro non è che un compito in classe. Sono questi i consigli che arrivano dagli esperti ai ragazzi che per la prima volta dovranno affrontare l’esame di Stato: psicologi, pedagogisti, psicoterapeuti che nella loro vita hanno fatto anche i docenti e hanno dovuto superare parecchie prove. La pozione magica per giungere al 18 giugno (giorno della prima prova scritta) senza ansia e con la certezza di avere il massimo dei voti non ce l’ha nessuno ma non è nemmeno quello cui ambire. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Pedagogisti e psicologi ai maturandi: “Preparatevi come se andaste alle Olimpiadi. E non fatevi influenzare dai compagni”

