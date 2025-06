Pavia scontro fra tre auto in piazza Castello | coinvolta una volante della polizia

Una mattinata movimentata a Pavia, dove alle 9.30 di oggi si è verificato un incidente che ha coinvolto tre veicoli, tra cui una volante della polizia, in piazza Castello. La dinamica è ancora al vaglio della polizia locale, intervenuta prontamente per i rilievi. Fortunatamente, nonostante l'impatto, nessuno sembra aver riportato ferite gravi, anche se due ambulanze sono state chiamate sul posto. L'indagine prosegue per chiarire le cause di questo episodio.

Pavia, 10 giugno 2025 – Tre auto coinvolte, tra cui una volante della polizia. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio della polizia locale del Comune di Pavia, intervenuta per i rilievi in piazza Castello, all'incrocio semaforico tra i viali Matteotti e XI febbraio. Erano circa le 9.30 di oggi, martedì 10 giugno, quando sono scattate le richieste di soccorso per lo schianto, con l'invio di due ambulanze in codice giallo. In totale quattro le persone coinvolte: i due poliziotti, entrambi 29enni, a bordo dell'Alfa Tonale della Volante, e due donne di 55 e 67 anni, che erano alla guida delle altre due auto coinvolte, una Fiat 500 e una Opel.

