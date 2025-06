Paventi | Mondiale banco di prova giovani Inter tra i più motivati

L’Inter si prepara a vivere una sfida cruciale nel Mondiale per Club, con i giovani nerazzurri pronti a mettersi in mostra. Andrea Paventi evidenzia come questa competizione rappresenti non solo un banco di prova per la squadra, ma anche un'opportunità unica per i talenti emergenti di dimostrare il loro valore. Domani partenza in vista e l’attesa cresce: sarà il momento di scoprire chi saprà brillare sotto i riflettori internazionali.

Paventi si è espresso sull'Inter che domani partirà in direzione Stati Uniti per il Mondiale per Club. Il giornalista si focalizza in particolare sui giovani nerazzurri. BANCO DI PROVA IL MONDIALE PER CLUB – Domani l'Inter di Chivu partirà in direzione Stati Uniti per giocare il Mondiale per Club. Il 18 ci sarà l'esordio contro il Monterrey. Sull'aereo verso l'America partiranno tanti giovani, che come riferisce Andrea Paventi, in collegamento per Sky Sport 24 da Appiano Gentile, saranno molto motivati. Queste le parole dell'inviato: « Non ci sono tanti passeggeri a bordo. Poi gran parte del gruppo si ricomporrà negli USA.

