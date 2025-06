Paura lungo la Ss36 | un' auto viene avvolta dalle fiamme

Un dramma improvviso sulla SS36: un'auto avvolta dalle fiamme e una donna che, contro ogni aspettativa, riesce a salvarsi. Un attimo di terrore che ha scosso tutti, lasciando dietro di sé domande e un messaggio di speranza. La sua capacità di reagire ha fatto la differenza, dimostrando come la prontezza e il sangue freddo possano fare la vera differenza in situazioni di emergenza.

L’auto che improvvisamente viene avvolta dalle fiamme e la conducente che è riuscita miracolosamente a salvarsi. Ha vissuto attimi di terrore ieri la donna che mentre guidava lungo la Ss36 si è ritrovata con l’auto in fiamme. Il fatto è accaduto intorno alle 12.40 di ieri, lunedì 9 giugno. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Paura lungo la Ss36: un'auto viene avvolta dalle fiamme

In questa notizia si parla di: Fiamme Auto Lungo Ss36

