Paura fuori allo stadio Maradona | ragazzo va in arresto cardiaco prima del concerto di Marracash

Un’atmosfera di festa si è improvvisamente trasformata in un momento di paura allo stadio Maradona, dove un giovane in fila per il concerto di Marracash ha avuto un arresto cardiaco. La scena, drammatica e inaspettata, ha suscitato panico tra i presenti, mettendo in evidenza quanto sia importante la prontezza e la consapevolezza sui soccorsi. La speranza è che il ragazzo possa ricevere le cure necessarie e riprendersi al più presto.

Un attimo di festa si è trasformato in panico davanti allo stadio Diego Armando Maradona, dove questa sera è atteso il concerto di Marracash. Un giovane, in fila tra la folla, si è improvvisamente accasciato al suolo, perdendo i sensi. Il malore si è rivelato un arresto cardiaco.

