Paura all' esterno del Maradona | ragazzo colpito da arresto cardiaco

Un dramma si è consumato davanti allo stadio Maradona, dove un giovane in attesa del concerto di Marracash ha subito un arresto cardiaco improvviso, lasciando migliaia di fan senza parole. La scena, carica di tensione e paura, ha coinvolto tutti, mentre i soccorritori intervenivano immediatamente per tentare di salvare una vita. È un richiamo alla fragilità della salute e all’importanza di interventi tempestivi in situazioni di emergenza.

Paura davanti allo stadio Maradona dove un giovane, in attesa di entrare nell'impianto sportivo per il concerto di Marracash, si è accasciato improvvisamente al suolo perdendo i sensi. Il ragazzo era insieme ad altri fan quando è stato colto dal malore, probabilmente da un arresto cardiaco. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Paura all'esterno del Maradona: ragazzo colpito da arresto cardiaco

Paura e urla nel supermercato, 17enne armato porta via quasi duemila euro; Napoli, rapine agli automobilisti al casello della Tangenziale: tra le vittime anche i figli di Nico Desideri.

