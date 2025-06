Paura alla Baraccola schianto tra due auto | una ragazza finisce in ospedale

Un drammatico incidente scuote Ancona: due auto si sono scontrate in via Albertini, lasciando una ragazza ferita e trasportata in ospedale. L’impatto, avvenuto nel primo pomeriggio alla Baraccola, ha lasciato la comunità sconvolta. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire, ma l’attenzione ora si concentra sulla pronta assistenza e sulla prevenzione di simili eventi. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti.

ANCONA - E' di un ferito il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi in via Albertini, alla Baraccola. Per cause da chiarire due auto si sono scontrate tra di loro. Ad avere la peggio una ragazza che è stata estratta dall'abitacolo dai vigili del fuoco e consegnata. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Paura alla Baraccola, schianto tra due auto: una ragazza finisce in ospedale

