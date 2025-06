Pattinaggio artistico | ufficializzate le assegnazioni per il Grand Prix Tre azzurri al debutto!

Il pattinaggio artistico italiano si prepara a un nuovo entusiasmante capitolo: sono ufficializzate le assegnazioni per il Grand Prix 2025-2026, che vedrà tre azzurri al debutto. L’International Skating Union ha finalmente svelato il quadro completo del prestigioso circuito, che culminerà nella finale di Nagoya, in Giappone. Questa edizione promette emozioni forti e grandi opportunità, fungendo da preludio a una stagione ricca di sfide e successi.

Il quadro del Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio di figura è finalmente svelato. Lo scorso weekend infatti l'International Skating Union ha reso note le assegnazioni per la celeberrima competizione itinerante, formata come sappiamo da sei appuntamenti di qualificazione più una finale, quest'anno in scena in Giappone, precisamente a Nagoya. L'evento, inutile dirlo, sarà più importante rispetto alle altre annate, in quanto fungerà da preludio ad una seconda parte di stagione che sarà caratterizzata dalle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La Nazionale italiana sarà presente in ogni appuntamento previsto dal calendario, con un parterre ancora più ricco ed omogeneo, impreziosito da tre, promettenti, new entry.