Patrick Schwarzenegger nel cast di Love Of Your Life con Margaret Qualley | il nuovo film di Amazon MGM

Patrick Schwarzenegger si prepara a conquistare il grande schermo nel nuovo film di Amazon MGM Studios, "Love Of Your Life", al fianco della talentuosa Margaret Qualley, nota per "The Substance". Dopo il successo nella terza stagione di "The White Lotus", l'attore sceglie con orgoglio il suo prossimo progetto, promettendo una performance da non perdere. Questa collaborazione segna un entusiasmante passo avanti nella sua carriera e accende grandi aspettative tra il pubblico.

Patrick Schwarzenegger è appena entrato nel cast di Love Of Your Life di Amazon MGM Studios, dove reciterà al fianco della star di The Substance, Margaret Qualley. Dopo aver ottenuto ottimi consensi per il suo ruolo nella terza stagione di The White Lotus, Patrick Schwarzenegger ha già scelto il suo prossimo progetto. Secondo quanto riportato da Deadline, l'attore affiancherà Margaret Qualley nel film Love Of Your Life, prodotto da Amazon MGM Studios. La regia sarà curata da Rachel Morrison, nota direttrice della fotografia alla sua seconda prova dietro la macchina da presa, mentre la sceneggiatura è firmata da Julia Cox. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Patrick Schwarzenegger nel cast di Love Of Your Life con Margaret Qualley: il nuovo film di Amazon MGM

Altre fonti ne stanno dando notizia

