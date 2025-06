patologie respiratorie croniche screening gratuiti al pirellone

La prevenzione delle patologie respiratorie croniche fa il suo debutto all’interno del Pirellone, simbolo di Lombardia. Un’iniziativa innovativa che coinvolge oltre 150 tra consiglieri regionali e dipendenti, pronti a sottoporsi a screening gratuiti come spirometrie e analisi del FeNo. Questo passo importante dimostra come la tutela della salute possa essere una priorità anche nelle istituzioni, promuovendo benessere e prevenzione a livello regionale.

Milano, 10 giu. (askanews) - La prevenzione delle patologie respiratorie croniche arriva per la prima volta nel cuore di un'istituzione di primo piano come Regione Lombardia. Tra consiglieri regionali e dipendenti del Pirellone, in più di 150 hanno deciso di effettuare un controllo funzionale respiratorio, sottoponendosi a spirometrie, misurazioni della frazione esalata dell'ossido nitrico (il cosiddetto FeNo) e degli eosinoflili del sangue, per un serie screening eseguiti gratuitamente negli spazi del Consiglio Regionale dai volontari di Respiriamo Insieme. "L'Associazione Respiriamo Insieme è da 10 anni impegnata per sensibilizzare e promuovere la salute nelle patologie respiratorie croniche - racconta ad askanews Simona Barbaglia, presidente dell'Associazione Respiriamo Insieme APS -.