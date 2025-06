Patente digitale ecco come funziona e come si mostra a un controllo sulla strada

Scopri tutto sulla patente digitale: uno strumento comodo, sicuro e ufficiale, disponibile sull’app IO e con la stessa validità del documento cartaceo. Vuoi sapere come funziona e come mostrare la patente a un controllo? Ecco le risposte ai tuoi dubbi, per viaggiare senza pensieri e rispettare sempre le regole della strada.

Disponibile sull'app IO, ha la stessa validità del documento cartaceo. Si può lasciare a casa la patente fisica? Le forze dell'ordine possono eseguire tutti i controlli? Ecco cosa sapere.

