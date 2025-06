Pasticceria Nascimben nel mirino dei ladri | spariti oltre mille euro dalla cassa

L’arte pasticcera di Nascimben, simbolo di Treviso, si trova ora nel mirino dei ladri, che hanno seminato il panico e rubato oltre mille euro dalla cassa. Questo episodio evidenzia come la sicurezza dei preziosi luoghi di tradizione sia sempre più a rischio, lasciando la comunità e i proprietari preoccupati e determinati a rispondere. La speranza è che questa vicenda possa essere un campanello d’allarme per rafforzare le misure di protezione.

Non accenna a placarsi l'emergenza furti a Treviso e provincia: nelle scorse notti i ladri hanno messo nel mirino l'antica Pasticceria Nascimben in viale Luzzati. Uno dei locali più conosciuti della città. Il bottino e i danni lasciati al locale sono ingenti. Come riportato da "Il Gazzettino. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Pasticceria Nascimben nel mirino dei ladri: spariti oltre mille euro dalla cassa

