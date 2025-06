Passeggio sul Sentierone e ne vado fiero Giorgio Cavagnis | oltre all’architettura nella mia vita c’è la musica

Passeggiare sul Sentierone con orgoglio e passione, Giorgio Cavagnis incarna l’equilibrio tra architettura e musica. Architetto e presidente dell’Ordine di Bergamo, ha trasformato la sua passione musicale in un progetto solidale, dimostrando come i sogni possano diventare azione. Ora in pensione, le sue idee fioriscono ancora, alimentate dalla creatività e dal desiderio di fare del bene. La sua storia è un esempio di come l’amore per l’arte possa arricchire la vita e la comunità.

L’INTERVISTA. Architetto, ora presidente dell’ordine di Bergamo. Una passione per la musica che ha saputo tramutare in un progetto solidale. In pensione dal Comune di Bergamo, ora tante idee e ancora sogni nel cassetto. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - «Passeggio sul Sentierone e ne vado fiero». Giorgio Cavagnis: oltre all’architettura nella mia vita c’è la musica

Altre fonti ne stanno dando notizia

«Passeggio sul Sentierone e ne vado fiero». Giorgio Cavagnis: oltre all’architettura nella mia vita c’è la musica.