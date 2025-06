Passamontagna e pistola in pugno per la rapina in farmacia | arrestato 52enne

Un'azione criminosa che avrebbe potuto finire in tragedia, ma grazie all'intervento tempestivo delle forze dell'ordine, il colpevole è stato fermato. Un uomo di 52 anni è stato arrestato dopo aver tentato una rapina armata in una farmacia di Monopoli, minacciando la farmacista e cercando di farsi consegnare il denaro. La sua cattura segna un importante passo nella lotta contro la criminalità sul territorio.

Passamontagna sul volto e pistola in pugno, avrebbe rapinato una farmacia a Monopoli, minacciando con l'arma la farmacista per impossessarsi di tutto il denaro presente in cassa. Per l'episodio, avvenuto nel gennaio 2024, i carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare ai. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Passamontagna e pistola in pugno per la rapina in farmacia: arrestato 52enne

