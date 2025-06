Parma supera la quota di 202 mila residenti | il 18% sono stranieri

la sua vivace multiculturalità, che arricchisce la città e ne rafforza il carattere innovativo. Con oltre il 18% di residenti stranieri, Parma si conferma come un esempio di apertura e crescita, pronta a affrontare le sfide del futuro con energia e inclusione.

