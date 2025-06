Parma prosegue il casting per la panchina

Parma prosegue il casting per la panchina, alla ricerca del tecnico perfetto per rilanciare i crociati. Dopo l'addio a Chivu, la squadra si prepara a una nuova fase di riflessione e strategia. I dirigenti sono tornati al Mutti Training Center pronti a individuare il profilo ideale con calma e determinazione. Il Ceo Federico Cherubini lavora con impegno per portare a Parma un allenatore capace di risvegliare lo spirito di squadra e riportare entusiasmo in campo.

Prosegue il casting in casa Parma per il dopo-Chivu. I dirigenti crociati sono tornati al Mutti Training Center dopo un week end di riflessione e la separazione ufficiale dal tecnico rumeno. Si procede senza fretta alla ricerca del profilo giusto. Il Ceo Federico Cherubini lavora per portare. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Parma, prosegue il casting per la panchina

Cosa riportano altre fonti

Parma, prosegue il casting per la panchina; Allenatore, ancora tanti dubbi. Continua il casting per la panchina; Allenatore, ancora tanti dubbi. Continua il casting per la panchina.

Parma, prosegue il casting per la panchina - I dirigenti crociati sono tornati al Mutti Training Center dopo un week end di riflessione e la separazione ufficiale dal tecnico rumeno.

Casting allenatore, tutti i nomi in ballo per il Parma - (di Lorenzo Fava e Antonio Boellis) – La prossima settimana sarà decisiva per la scelta del nuovo allenatore del Parma, che domani tratterà con Chivu a Collecchio un’anticipata risoluzione contrattual ...

Parma, casting aperto per la panchina: proposti anche due ex Milan - Parma, l'AD Cherubini: "Inutile bloccare Chivu, l'Inter è stata corretta.