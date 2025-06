Parla il pm Alfonso Sabella l’uomo che arrestò Brusca | Comprendo i familiari delle vittime ma…

Il pubblico ministero Alfonso Sabella, celebre per aver arrestato il famigerato boss Brusca, esprime un sentimento complesso e condiviso: comprendo il dolore dei familiari delle vittime, ma la legge impone le sue regole. La libertĂ di Brusca, seppur condizionata da protezioni, riaccende il dibattito sulla giustizia e le sue sfide. Una riflessione cruciale su come si possa e si debba affrontare il delicato equilibrio tra legge e sentimento.

Brusca, il boss di San Giuseppe Jato torna in libertĂ , parla il Pm Alfonso Sabella: "Comprendo lo strazio dei familiari delle vittime, ma questa è legge" Brusca è un uomo libero a tutti gli effetti, benchĂ© ancora scortato e protetto con una falsa identitĂ lontano dalla Sicilia. Il boss di San Giuseppe Jato, che azionò .

