Paredes verso il Boca Juniors | come cambia il centrocampo della Roma

Leandro Paredes si avvicina sempre più a un ritorno alle sue radici, con il Boca Juniors che fa sempre più pressione sul suo futuro. Questa potenziale cessione potrebbe rivoluzionare il centrocampo della Roma, aprendo nuovi scenari e opportunità. Il calciomercato 2025/2026 si preannuncia ricco di colpi di scena, tra acquisti e cessioni che potrebbero cambiare le sorti della squadra giallorossa. Resta da scoprire come si evolverà questa intricata trattativa.

