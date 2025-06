Paredes al Boca dall’Argentina sicuri | un ultimo step e poi l’addio alla Roma

Il calciomercato della Roma entra nel vivo, con l'attenzione rivolta alle trattative più delicate. Dopo la conferma di Ranieri come regista del progetto, il club si concentra sui rinnovi e sugli acquisti strategici. Tra i nomi caldi, Svilar resta una priorità, ma non sono da sottovalutare le eventuali uscite, come quella di Dall'Argentina. L’ultimo step potrebbe essere decisivo: l’addio a Roma si avvicina, lasciando spazio alle nuove sfide.

Deve necessariamente entrare nel vivo il calciomercato della Roma, a maggior ragione dopo la confortante notizia di un Ranieri che rimarrà concentrato esclusivamente sulla costruzione della rosa da consegnare nelle mani di Gasperini. Tanti i ruoli da puntellare ( Frattesi per il centrocampo? ), ma prima di tutto i nodi più grossi da sciogliere sono legati ai giocatori già presenti nell'organico: il rinnovo di Svilar rimane un tema ancora irrisolto, come aleggiano dubbi sulla trattativa tra Angelino e Al Hilal, mentre sul fronte Paredes arrivano novità decisamente importanti. Tra rinnovo di qualche settimana fa e continua alternanza di voci di partenza e permanenza, il futuro dell'argentino è ancora incerto, ma stando al portale Clarin, il classe '94 sarebbe vicinissimo al ritorno al Boca Juniors dopo gli ultimi contatti.

Roma, i due volti di Paredes: da colonna portante a oggetto misterioso - Nella Roma attuale, Paredes rappresenta una dualità intrigante: da fondamentale colonna portante a figura enigmatica.

Roma, Leandro Paredes nel mirino del Boca Juniors: cosa filtra sul suo futuro Come riporta Fabrizio Romano, con l'arrivo di Gasperini il futuro di Paredes sembra essere lontano da Roma e tornare in Argentina al Boca Juniors

Paredes continua ad essere corteggiato dal Boca Juniors: il club sta lavorando per presentare un'offerta alla Roma con l'obiettivo di riportarlo in Argentina in tempo per il prossimo torneo internazionale

