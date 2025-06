Parco regionale dell’Adamello Mountain Wilderness contro l’assessore | Vuole ridurlo di 25.000 ettari una provocazione

Il Parco Regionale dell’Adamello Mountain Wilderness, gioiello di biodiversità, si trova sotto attacco: l’assessore propone di ridurlo di 25.000 ettari, una vera provocazione. Fabio Valentini di Mountain Wilderness denuncia questa minaccia, inserendola nel quadro della Strategia Europea per la Biodiversità al 2030, che mira a proteggere almeno il 30% di terre e mari. È fondamentale preservare questi ecosistemi unici e rispettare gli impegni europei e nazionali per la tutela ambientale.

di Fabio Valentini, associazione Mountain Wilderness La Strategia Europea per la Biodiversità al 2030 si propone di proteggere almeno il 30% di superficie terrestre e il 30% dei mari dell'Ue, e che almeno un terzo di queste zone sia protetto rigorosamente; tali obiettivi sono stati ripresi nella Strategia Nazionale per la Biodiversità al 2030. Al giugno 2024 il territorio italiano risultava tutelato per il 21,68%, mentre le acque territoriali protette erano l'11,62% (dati ISPRA). Lo scorso 22 aprile, in occasione della Giornata Mondiale della Terra, è stata annunciata l'istituzione del 25° parco nazionale italiano: il Parco Nazionale del Matese, circa 88.