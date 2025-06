Parcheggi sulla litoranea | ecco l' avviso rivolto ai proprietari di terreni

Brindisi invita i proprietari di terreni lungo la litoranea nord a collaborare per risolvere il problema dei parcheggi. Con questa iniziativa, il Comune punta a trasformare i terreni privati in comode aree di sosta, offrendo una soluzione efficace e condivisa. Se possiedi un terreno idoneo, questa è la tua occasione per contribuire allo sviluppo sostenibile della città e migliorare l’esperienza di residenti e visitatori.

BRINDISI – Anche quest'anno il Comune di Brindisi si affida ai privati, per risolvere il problema della carenza di parcheggi, sulla litoranea nord. L'amministrazione comunale ha lanciato un avviso pubblico finalizzato ad individuare dei terreni da adibire ad aree di sosta, da Cala Materdomini ad. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Parcheggi sulla litoranea: ecco l'avviso rivolto ai proprietari di terreni

In questa notizia si parla di: Parcheggi Litoranea Avviso Terreni

Emergenza parcheggi a Marinella, raffica di multe sulla litoranea. E non ci sono soluzioni in vista - L’emergenza parcheggi a Marinella continua a creare disagi e frustrazione tra residenti e visitatori.

Parcheggi sulla litoranea: ecco l'avviso rivolto ai proprietari di terreni; Estate 2025, ampliate le aree di sosta su terreni privati. Previsti servizi navetta; Lido, lungomare chiuso alle auto due o tre volte al mese da Capoportiere a Rio Martino: il progetto presentato.

Parcheggi sul litorale, nodo irrisolto: il Comune non ha ancora emanato il bando per cercare aree di sosta private - Negli anni precedenti, già a metà di maggio l’amministrazione comunale si muoveva per ...

Sorpresa sui parcheggi, “sono aree da tutelare” - I terreni accanto l’ex Ape d’oro e di fronte all’ex Maestrale utilizzati ’in deroga’.

Parcheggi sulla Litoranea di Messina, Caminiti: «Via ai lavori in un mese» - Con le prime belle giornate e l’approssimarsi dell’estate 2023 si torna a parlare dei parcheggi della via Consolare Pompea (o Litoranea) chiusi nel 2022 per ragioni di sicurezza.