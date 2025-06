PARAGON Il giornalista spiato | Il governo non ha voluto sapere

Il caso del giornalista Francesco Cancellato scuote l’Italia: il governo e il Parlamento, invece di agire, hanno preferito ignorare le rivelazioni di Paragon Solutions, l’azienda israeliana coinvolta. Una scelta che solleva questioni di trasparenza e responsabilità, alimentando tensioni tra istituzioni e cittadini. Mentre il DIS e il COPASIR si schierano apertamente contro questa mancanza di chiarezza, cresce il malcontento tra opposizione e stampa. L’Italia rischia di perdere fiducia nel suo sistema democratico?

Governo e Parlamento italiano potevano sapere chi ha spiato il giornalista Francesco Cancellato, ma hanno rifiutato l’aiuto offerto per scoprirlo da Paragon Solutions, che ha quindi rescisso il contratto con Roma. All’attacco dell’azienda israeliana fondata dall’ex premier Ehud Barak, rispondono duramente prima il Dis e poi anche il Copasir. Mentre esponenti dell’opposizione e Federazione nazionale della stampa insorgono contro l’esecutivo che "cerca di nascondere la verità". Quanto al diretto interessato, il direttore di Fanpage afferma: "Per scoprire chi mi ha spiato basta chiederlo ufficialmente a Paragon: che lo dicano una volta per tutte, che di bugie, omissioni, silenzi, opacità, in questa storia ne abbiamo già sentite abbastanza". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - PARAGON Il giornalista spiato: "Il governo non ha voluto sapere"

Da notare e per mettere "i puntini sulle i": Governo e Parlamento italiano POTEVANO sapere chi ha spiato il giornalista Francesco Cancellato ma hanno RIFIUTATO l'aiuto offerto per scoprirlo da Paragon Solutions, che ha quindi rescisso il contratto con Roma. Partecipa alla discussione

Che si tratti del governo Conte o Meloni, lo spionaggio politico resta un fatto grave. Usare il "caso Paragon" solo per attaccare l’avversario politico, senza cercare verità e responsabilità, indebolisce la fiducia nelle istituzioni. Partecipa alla discussione

