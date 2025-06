Paragon contro l’Italia Non ha voluto sapere chi spiava Cancellato

Spyware Paragon, l’azienda israeliana: “Annullato contratto con l’Italia per il caso Cancellato” - L'ombra dello spyware Paragon SolutionGeti, un'azienda israeliana, si staglia sulla scena politica italiana, dopo che ha annunciato l'annullamento dei contratti con Roma.

Casarini: "Dal Copasir tante cose non vere. Perché non ci ha mai convocato? Perché siamo stati spiati per 5 anni come fossimo terroristi e criminali?" https://lespresso.it/c/attualita/2025/6/9/rescisso-contratto-paragon-governo-non-ha-voluto-indagare-spionagg Partecipa alla discussione

È necessario fare chiarezza, la stessa società Paragon ha rescisso il contratto perché il governo non ha dato o voluto dare spiegazioni in merito. Inquietante sia il fatto in sé sia che la notizia passi sotto silenzio... Partecipa alla discussione

