Paradigmi dell’acqua | non una merce ma un bene comune e un diritto inalienabile

L'acqua, non una merce ma un bene comune e un diritto inalienabile, diventa al centro delle preoccupazioni con l’arrivo dell’estate e il rischio di siccità. Per affrontare questa crisi e promuovere un nuovo paradigma, cosa c’è di meglio di convegni e tavole rotonde che riuniscono esperti, politici e cittadini? In un’epoca di sfide ambientali crescenti, è fondamentale riscoprire l’importanza di tutelare e condividere questo prezioso patrimonio.

La fine della primavera e l'estate incombente aumentano l'ansia per la siccità. Per placarla, che cosa c'è di meglio di un convegno, un simposio, una tavola rotonda sul tema dell'acqua? Eventi stagionali che ogni anno riuniscono in Italia economisti illustri assieme a parecchi politici, qualche imprenditore, svariati divulgatori, gente varia. In altri tempi, avrebbero chiesto una opinione anche a Benedetto Castelli o Evangelista Torricelli, a Paolo Frisi o Leonardo Ximenes, a Domenico Turazza o Francesco Brioschi, a Giulio De Marchi o Girolamo Ippolito (Fig.1). Altri tempi, appunto. L'acqua è una risorsa limitata e vulnerabile, benché sia essenziale per sostenere la vita sulla Terra, gli ecosistemi, lo sviluppo economico e sociale.

