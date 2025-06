Papa Leone ai Nunzi apostolici | Siate sempre dalla parte degli ultimi

Papa Leone lancia un appello potente ai Nunzi apostolici: essere sempre dalla parte degli ultimi. Un invito a costruire relazioni autentiche e a vivere con compassione, ricordando che il vero leader si misura dalla capacità di ascoltare e aiutare chi ha più bisogno. In un mondo in continua evoluzione, questo insegnamento resta un faro di solidarietà e umanità, perché solo così possiamo costruire una società più giusta e inclusiva.

“Siate capaci di costruire relazioni, sempre dalla parte degli ultimi”, questa la consegna di Papa Leone ai Nunzi apostolici. Servizio di Cristiana Caricato. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Papa Leone ai Nunzi apostolici: “Siate sempre dalla parte degli ultimi”

In questa notizia si parla di: papa - leone - nunzi - apostolici

Sinner va in crisi alla domanda su Papa Leone XIV: “Perché mi dovete mettere in difficoltà?” - In una conferenza stampa post-match, Jannik Sinner ha vissuto un momento di imbarazzo quando un giornalista gli ha posto una domanda riguardante il nuovo Papa Leone XIV, Robert Francis Prevost.

Se ne parla anche su altri siti

Il Papa ai nunzi: siate capaci di costruire relazioni, sempre dalla parte degli ultimi; VATICANO Leone XIV ai nunzi apostolici: 'Sentitevi missionari. Costruite ponti dove si fatica'; Leone XIV: il compito del Papa è creare ponti.

Papa Leone XIV ai nunzi “costruire rapporti nell’amore di Dio“/ Pizzaballa: “governi incapaci di creare pace” - Papa Leone XIV vede i nunzi apostolici, Patriarca Pizzaballa invita alla pace vera: la centralità della comunione e la testimonianza di amore ...

Leone XIV ai nunzi apostolici: 'Sentitevi missionari. Costruite ponti dove si fatica' - Stamane nella Sala Clementina Prevost ha incontrato 98 rappresentanti del corpo diplomatico della Santa Sede.

Leone XIV ai nunzi: “Siate sempre lo sguardo di Pietro” - Quella che Leone XIV pronuncia ai nunzi apostolici arrivati da ogni parte del mondo è una riflessione molto personale, che parte da un passo degli Atti degli Apostoli, guarda al ruolo della Chiesa, e ...