Papà 49enne ha un malore fatale il figlio di 10 anni tenta di rianimarlo guidato dal 112

Un momento di grande paura e coraggio sulle pendici del Monte Calvario a Gorizia. Un uomo di 49 anni colto da un malore fatale, mentre il suo piccolo di 10 anni, con incredibile freddezza, ha chiamato il 112 e tentato di rianimarlo. Un gesto che lascia senza parole, dimostrando come anche nei momenti più difficili il coraggio e la prontezza possano fare la differenza. Per scoprire come si è conclusa questa drammatica vicenda, continua a leggere.

Il dramma sul Monte Calvario a Gorizia. Un uomo di 49 anni si è sentito male oggi, 10 giugno, mentre si trovava in escursione con il figlio di soli 10 anni nei pressi del Monte Calvario, a Gorizia. Il bambino, nonostante la giovane età, ha dimostrato grande coraggio chiamando subito i soccorsi e cercando di rianimare il padre sotto la guida telefonica degli operatori del 112. Il tentativo disperato di salvataggio. L'episodio è avvenuto intorno alle 11,30. Dopo che il padre si è improvvisamente accasciato a causa di un grave malore, il figlio ha utilizzato il cellulare del genitore per contattare la centrale unica del soccorso del Friuli Venezia Giulia.

