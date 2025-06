Paolo Bertolucci bufera per il commento su Sinner | E tu pensi ai pugnetti?

Tra applausi e critiche, il mondo del tennis si interroga: Jannik Sinner ha dato tutto, ma il destino ha deciso diversamente. Dopo una sfida epica di quasi sei ore, il talento italiano si confronta con il peso delle aspettative e le reazioni sui social, come quella di Paolo Bertolucci. La domanda ora è: quanto durerà questa bufera mediatica e quale sarà il prossimo capitolo della giovane promessa? Restate con noi, perché il tennis non si ferma mai.

Dopo una battaglia durata 5 ore e 29 minuti, a un passo dal sogno di vincere il Roland Garros, Jannik Sinner si è trovato sconfitto nel tie break del quinto set. Distrutto, ha ammesso che il suo rivale, Carlos Alcaraz, meritasse, vincendo per la quinta volta di fila il confronto tra i due. Nonostante tutto, c’è chi sui social lo ha criticato, a rimproverare il tennista di San Candido per la vittoria sfuggita soprattutto nel quarto set: davanti 5-3 e 0-40 nel game. Critiche non apprezzate da Paolo Bertolucci, che su X ha analizzato la supersfida con la consueta lucidità “Lo sport del diavolo ha colpito ancora una volta! Applausi al vincitore ma Sinner ha mostrato ancora una volta di che pasta è fatto ”, le parole a Sky. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Paolo Bertolucci, bufera per il commento su Sinner: "E tu pensi ai pugnetti?"

