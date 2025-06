Paola Barale Shock | Frecciate a Signorini Attacco a Raz e Stoccate a De Martino!

Paola Barale, protagonista di un’intervista infuocata, ha aperto il suo cuore tra rivelazioni piccanti e critiche pungenti. Con una franchezza senza precedenti, si è scagliata contro ex, il mondo dello spettacolo e, in particolare, Alfonso Signorini, lasciando tutti senza parole. Le sue parole hanno acceso i riflettori su temi caldi e controversi, rendendo questa intervista imperdibile per chi cerca verità senza filtri. E ora, scopriamo cosa ha ricordato...

Un'intervista che infiamma: Paola Barale senza filtri contro gli ex e il mondo dello spettacolo. Rivelazioni piccanti e critiche spietate. Da non perdere. Paola Barale non si è trattenuta. Ospite del podcast di Giulia Salemi, ha acceso i microfoni con frecciatine taglienti e verità scomode. Appena si è toccato il tasto Alfonso Signorini, ha gelato l'atmosfera. Un commento sarcastico, e quella sottile ironia che non lascia scampo: ha ricordato una vecchia paparazzata che l'ha vista protagonista a Ibiza, Senza veli sul terrazzo di casa. Le foto finirono su Chi, e lei, furiosa, portò il caso in tribunale.

