Paola Barale senza freni la confessione hot | Come deve essere il mio uomo

Paola Barale si apre senza veli nel podcast di Giulia Salemi, rivelando dettagli inediti sulla sua vita e sulle sue preferenze. Tra battute spregiudicate e sincerità disarmante, la showgirl svela cosa cerca in un uomo: “Mi piacciono gli uomini boni e giovani, spero di aprire la porta e trovare uno di un metro e novanta nero”. Un'intimità che lascia senza parole, dimostrando ancora una volta il suo spirito libero e autentico.

Paola Barale senza peli sulla lingua. La showgirl e volto noto della televisione italiana si è lasciata andare ad una serie di rivelazioni inedite durante il podcast di Giulia Salemi “Non lo Faccio x Moda”. Più single che mai e con zero filtri ha regalato a Giulia anche una confessione decisamente hot: “ Mi piacciono gli uomini boni e giovani, spero di aprire la porta e trovare uno di un metro e novanta nero”, svela con il suo inconfondibile humor. Nel suo viaggio tra aneddoti e flashback, Paola ripercorre la sua carriera, partita niente meno che come sosia di Madonna. Ma le chicche non finiscono qui: sulla nuova generazione di colleghe che oggi dominano la tv, tira fuori il nome di Belen Rodriguez e non si trattiene: “Avrebbe potuto fare molto di più. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it