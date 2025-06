Paola Barale parla di Raz Degan con Giulia Salemi | volano frecciatine

Paola Barale, ex showgirl amatissima, sorprende ancora: nel podcast "Non lo faccio x moda" si confida con Giulia Salemi, tra ricordi e frecciatine pungenti su Raz Degan. Con il suo tipico spirito e ironia, rivela retroscena sulla carriera e svela come l’esperienza in tv l’abbia plasmata. Una conversazione autentica e coinvolgente, che lascia il pubblico desideroso di scoprire cosa si nasconde dietro le quinte del mondo dello spettacolo. La sua sincerità è un vero toccasana per i fan.

"Ex showgirl in pensione": così si è definita Paola Barale nel corso della sua intervista a Giulia Salemi per la nuova puntata del podcast Non lo faccio x moda. Ospite insieme al suo migliore amico e hair stylist di fiducia Mauro Situra, Barale ha ripercorso la sua carriera in tv, dalla Ruota.

