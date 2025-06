Paola Barale | Ho capito tardi che Raz Degan è una persona fastidiosa

Paola Barale, elegante e schietta come sempre, apre il suo cuore nel podcast condotto da Giulia Salemi. Tra ricordi di esordi come sosia di Madonna e aneddoti sulla sua carriera televisiva, la conduttrice 58enne non ha paura di svelare dettagli sorprendenti, come il suo recente pensiero su Raz Degan. Con sincerità disarmante, Paola ci invita a scoprire il vero volto di una donna che non si ferma e che sa essere autentica fino in fondo.

Ospite del podcast condotto da Giulia Salemi, Non lo faccio per moda, Paola Barale si è dimostrata come sempre molto schietta e sincera parlando delle sue esperienze lavorative, delle sue relazioni, e non disdegnando di lanciare qualche frecciatina. La 58enne conduttrice ha ricordato gli esordi come sosia di Madonna, accanto all’hairstylist delle dive Mauro Situra, e poi delle prime volte in televisione, con la grande notorietà raggiunta prima come valletta della Ruota della Fortuna al fianco di Mike Bongiorno e poi con programmi come Buona Domenica, da cui si allontanò, ha detto, quando capì che non ci sarebbe più stato spazio per l’intrattenimento. 🔗 Leggi su News.robadadonne.it © News.robadadonne.it - Paola Barale: “Ho capito tardi che Raz Degan è una persona fastidiosa”

