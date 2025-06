Paola Barale contro Signorini sul caso della sua foto in topless | La pubblicò per soldi poi ci lamentiamo dei bulli

Paola Barale si confronta duramente con Alfonso Signorini, denunciandolo per aver pubblicato una sua foto in topless sulla copertina di Chi, ritenendola una violazione della privacy. La showgirl mette in evidenza un paradosso: ci lamentiamo spesso dei bulli, ma se il messaggio è questo, perché dovremmo condannare un ragazzino? Una riflessione che invita a ripensare i confini tra libertà di stampa e rispetto personale. Continua a leggere per scoprire la sua posizione autorevole e coraggiosa.

Paola Barale parla della denuncia che sporse nei confronti di Alfonso Signorini per aver pubblicato sulla copertina di Chi un suo scatto in Senza veli. La showgirl ritiene che quella sia stata una violazione della sua privacy: "Ci lamentiamo tanto dei bulli, ma se il messaggio è questo, perchĂ© dovremmo punire un ragazzino?". 🔗 Leggi su Fanpage.it

