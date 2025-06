Palloncini verdi e bianchi ai funerali di Gessica Vulpe | Ogni partita sarà per te Non ci lascerai mai soli

Un saluto struggente, un ricordo che rimarrà vivo nei cuori di tutti. La comunità di Tolentino si è stretta in un abbraccio silenzioso per l’inaspettata perdita di Gessica Vulpe, la giovane promessa travolta da un tragico incidente. Palloncini verdi e bianchi e parole di affetto hanno riempito il luogo, testimonianza di un amore che mai morirà. La sua memoria continuerà a brillare, eterna come i colori che la rappresentano.

Tolentino, 10 giugno 2025 – "Schiaccia più forte che puoi anche da lassù. Per sempre con noi Gessi". Uno striscione dalle compagne di squadra in divisa, i palloncini verdi e bianchi, come i colori della Futura Pallavolo. Silenzio e lacrime nell'ultimo saluto a Gessica Vulpe, la quattordicenne investita da un furgone sabato pomeriggio in contrada Pace. Il funerale è stato celebrato questa mattina, nella casa funeraria Rossetti, con rito ortodosso (in lingua moldava con alcune frasi tradotte in italiano). Lutto cittadino, negozi chiusi, l'abbraccio di un'intera comunità intorno a mamma Silvia, papà Ion e alla sorella gemella Giuliana.

