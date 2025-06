Pallanuoto modenese | Penta Modena ai playoff per la promozione in Serie B

Ultimi scontri di stagione per la pallanuoto modenese, con il Penta Modena pronto a sfidare la forte squadra toscana del Certaldo nei playoff per la promozione in Serie B. Dopo una stagione intensissima, i biancazzurri sono determinati a raggiungere l’obiettivo e scrivere un nuovo capitolo di successi. La posta in gioco è alta, e tutti gli occhi sono puntati su Firenze e sulla Dogali: la sfida decisiva sta per cominciare.

Ultimi spiccioli di stagione per la pallanuoto modenese, che si prepara ai playoff per la promozione in Serie B, a cui parteciperà il Penta Modena che affronterà i toscani del Certaldo, sabato 14 a Firenze e sabato 21 alla Dogali. Nel frattempo si gioca in Promozione maschile, dove però i giochi sono ormai fatti con Riccione e Bologna al playoff per la promozione in C, e nei playoff della Serie B femminile, a cui partecipa il Penta Modena, che con coraggio e voglia di imparare affronta formazioni decisamente più forti. Senza nulla da perdere, con la consapevolezza di aver già raggiunto un buon risultato al primo anno di attività , la squadra di Matteo Gavioli ha perso nettamente con la blasonata Rn Florentia, e ora si giocherà un posto nelle finali nazionali di Avezzano, sfidando sabato prossimo Calenzano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pallanuoto modenese: Penta Modena ai playoff per la promozione in Serie B

