Pallanuoto Maschile amichevole a Napoli tra Italia e Ungheria | il Settebello vince per 13-12

Sono state protagoniste di una sfida emozionante e ricca di suspence, culminata con la vittoria del Settebello per 13-12 contro l’Ungheria. Nel cuore di Napoli, tra applausi e tifosi in fermento, la squadra italiana ha dimostrato tutta la sua determinazione e talento. Questa vittoria segna l’inizio promettente del 2025 per la pallanuoto azzurra, pronta a conquistare nuovi traguardi internazionali. I ragazzi di Coach Campagna hanno dimostrato di essere in forma e di...

Napoli – Una bellissima partita immersa in un’atmosfera festosa ed entusiasmante. Alla fine è stato il Settebello a vincere la sfida amichevole con gli eterni avversari dell’Ungheria. La Nazionale di Pallavolo Maschile ha vinto per 13-12 in un match combattuto e coinvolgente. Parte con questa partita l’anno 2025 dell’Italia che punta ai prossimi appuntamenti internazionali. I ragazzi di Coach Campagna hanno dimostrato di essere in forma e di proseguire in modo positivo gli allenamenti in programma per le prossime settimane. Alla Piscina Scandone di Napoli bagno di folla e di applausi. Foto Carlo Di Santo ilfaroonline. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

